Александр Розенбаум возглавил общественный совет УФСИН Санкт-Петербурга

22.03.2021

Автор: Inhotteb - собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме барда, в новый состав общественного совета при управлении ФСИН по Северной столице и Ленобласти вошли глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, кинорежиссер Александр Евменов, а также другие известные жители города, в том числе директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и телеведущий Андрей Ургант.

Заместителями Розенбаума на посту председателя стали исполнительный директор телеканала тбн Ян Волков и гендиректор благотворительного движения «Большая медведица» Александр Зимин.