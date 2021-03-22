Александр Розенбаум возглавил общественный совет УФСИН Санкт-Петербурга

Кроме барда, в новый состав общественного совета при управлении ФСИН по Северной столице и Ленобласти вошли глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев, кинорежиссер Александр Евменов, а также другие известные жители города, в том числе директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая и телеведущий Андрей Ургант.

Заместителями Розенбаума на посту председателя стали исполнительный директор телеканала тбн Ян Волков и гендиректор благотворительного движения «Большая медведица» Александр Зимин.