В Перми открылся первый фестиваль аутентичной музыки

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Площадкой для смотра стала Пермская краевая филармония.

Фестиваль открылся выступлением оркестра исторических инструментов Pratum Integrum. Солисты коллектива исполнили произведения Генделя, Баха и Телемана.

В оригинале Итальянский концерт Баха был написан для клавира соло, однако в нем сохранены формальные признаки барочного концерта, что позволило сделать реконструкцию с сольным инструментом флейтой и струнным инструментом, рассказал худрук коллектива Павел Сербин в разговоре с ТАСС.

В составе Pratum Integrum — исторические инструменты флейта, контрабас и клавесин. Главная идея фестиваля — в объединении музыки разных эпох, начиная от ренессанса и барокко до современных импрессионизма и экспрессионизма, конструктивизма и необарокко.

В афишу первого фестиваля вошли семь концертов в Перми и один в Чайковском. Кроме того, музыканты проведут мастер-классы и встречи с исполнителями.