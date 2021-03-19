В Петербурге может появиться памятник Аркадию Райкину

Идею установки памятника знаменитому сатирику выдвинул Театр Эстрады, сообщает 78. ru .

Монумент предлагается сделать по мотивам знаменитого номера «В греческом зале». В случае одобрения необходимых инстанций его разместят на Большой Конюшенной улице.

Идею создания памятника Аркадию Райкину театр предложил на конкурсе идей новых достопримечательностей «Культслед». В театре рассказали, что для получения гранта на создание монумента его проект должен стать одним из победителей конкурса.

Чтобы проект смог выйти во второй этап конкурса, жителей Северной столицы пригласили проголосовать на сайте проекта (ссылка).

Именно на сцене Театра Эстрады начался творческий путь легендарного сатирика в 1939 году. Имя Райкина было присвоено театру в марте 2002 года.