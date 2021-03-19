Пол Маккартни выпустит детскую книгу «Зеленая подводная лодка деда-приятеля»

Об этом сообщило издательство Penguin Random House.

Новое издание выйдет 2 сентября. Как говорится в аннотации книги, главный герой вместе со своими внуками отправляется в путешествие на магической подводной лодке. В ходе странствий персонажи познакомятся с подводным миром, сплавятся по реке в джунглях и даже совершат полет, чтобы найти бабушку, которая любит записывать музыку.

В названии произведения обыгрывается песня Yellow Submarine, ее иллюстратором стала художница из Канады Кэтрин Дерст.

Первая часть книги вышла в России под названием «Привет, дедулет!». Она поступила в мировую продажу в сентябре 2019 года. Англоязычное издание вышло под названием «Hey Grandude!», что содержало отсылку к песне Hey Jude, которую Маккартни написал для сына Джона Леннона Джулиана, пытаясь утешить его на фоне развода родителей.