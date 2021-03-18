Пожелание «похудеть бы» в песне Манижи о русской женщине не сочли оскорблением

Об этом сообщили в правоохранительных органах в разговоре с ТАСС.

Источник агентства в силовых структурах пояснил, что в сценическом образе и песне певицы Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении», правоохранители не усматривают нарушений закона.

Ранее общественники пожаловались на песню, попросили возбудить дело за экстремизм и заблокировать ролик с выступлением певицы. По мнению православных активистов, сценический номер Манижи направлен «на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».

В СК пообещали рассмотреть обращение. Однако, по словам источника ТАСС, в данной ситуации такое развитие событий вряд ли возможно, потому что отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности в действиях певицы очевидно.

Певица Manizha с песней «Русская женщина» (Russian woman) будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме в мае 2021 года. В песне содержатся слова «Ты в целом красива, но вот похудеть бы», которые, очевидно, были восприняты активистами как оскорбление по национальному признаку.