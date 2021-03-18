«Не выучил язык»: писатель Лорченков объяснил, почему Серебряков вернулся в Россию

Фото: Wikipedia.org

Об этом проживающий в Канаде русский писатель написал в своем Telegram -канале.

Литератор прокомментировал возвращение российского актера Алексея Серебрякова на родину спустя шесть лет. Событие вызвало неоднозначную реакцию многих представителей российского шоу-бизнеса, ведь свой отъезд актер сопровождал нелестными высказываниями в адрес России и ее народа. В частности, Серебряков заявлял, что национальная идея россиян якобы заключается в «наглости и хамстве».

На вопрос о причинах отъезда в Канаду и возвращения Серебряков отвечал, что не собирался эмигрировать, а просто «возил детей поучить, расширить кругозор».

Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера.

«Вывез детей расширить кругозор» — очередная версия басни Лафонтена про тупую рыжую лисицу», — жестко высказывается литератор. По его словам, Серебряков не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет.

«Из-за языка же и проблемы с работой, вынудившие вернуться: без англ. (в Квебеке и фр. и англ.) — приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить», — поясняет Лорченков.