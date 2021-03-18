Самым популярным поэтическим произведением года на «ЛитРес» стал «Евгений Онегин»

Поэму Пушкина купили и бесплатно скачали более 80 тыс. раз.

Поэма «Евгений Онегин» Александра Пушкина вошла в топ по скачиванию электронных и аудиокниг в поэтическом жанре на ресурсе компании, сообщили в ее пресс-службе. Исследование было проведено к всемирному Дню поэзии, который отмечается 21 марта.

Для этого эксперты проанализировали сведения по 29 тыс. произведений. «Евгений Онегин» лидирует и в общем зачете, и в рейтинге аудиокниг, отметили в компании.

На втором месте по популярности оказалось «Письмо к женщине» Сергея Есенина, третью позицию заняли «Самые мудрые притчи и афоризмы Омара Хайяма». В числе современных авторов лидерство принадлежит Вере Полозковой с ее сборником «Фотосинтез».

В «ЛитРес» отметили снижение интереса пользователей к стихам на 9%. При этом продажи поэтических произведений за год выросли на 25% в денежном измерении, а в аудио формате на 31%