Константин Райх снимет фильм об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком».

О начале съемок сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького.

Картина расскажет об учредительнице благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Мониаве, говорится в сообщении. «Это портрет человека, благодаря которому сегодня не нужно гуглить словосочетание «паллиативная помощь», — отмечают в киностудии.

Своей деятельностью Лида Мониава меняет жизнь тысяч людей, и это достойно внимания, считает креативный продюсер документального кино Киностудии имени Горького Анастасия Рыцина.

Автором и режиссером фильма стал Константин Райх, который будет вместе со съемочной группой сопровождать Мониаву в течение нескольких месяцев. Зрители увидят повседневную рабочую жизнь основателя фонда, ее отдых и выступления на публичных мероприятиях.

Кроме того, фильм расскажет об изменениях в жизни двенадцатилетнего мальчика Коли, опекуном которого учредительница фонда стала недавно.

Оператором-постановщиком выступила Вероника Соловьева. Ранее она участвовала в съемках фильма «Город уснул» Марии Игнатенко, вошедшего в программу «Берлинале» 2019 года.