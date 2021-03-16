Путин присвоил Ильдару Абдразакову звание заслуженного артиста России

Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

Указ президента Российской Федерации был подписан 15 марта. В соответствии с документом Ильдару Абдразакову было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Абдразаков дебютировал на большой сцене более 20 лет назад и сегодня продолжает активно развивать свою российскую и международную карьеру, выступая на ведущих оперных площадках мира. В репертуар певца входят десятки партий в русских, итальянских, французских операх.

В 2019 году певец впервые попробовал себя в качестве режиссера, поставив «Аттилу» Верди для Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе.

В апреле артист примет участие в премьерной серии спектаклей Оперы Монте-Карло, где исполнит титульную партию в опере Мусоргского «Борис Годунов». Режиссером премьеры выступит Жан-Роман Весперини.