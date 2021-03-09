Агутин рассказал о ссоре с Градским из-за песни Уитни Хьюстон на «Голосе»

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Исполнитель поделился деталями конфликта в интервью Галине Юзефович для ее YouTube-канала.

Певец и композитор Леонид Агутин рассказал о том, как поругался со своим другом и одним из основоположников российского рока Александром Градским. Спор вспыхнул из-за выступления участницы Полины Зизак, исполнившей песню Уитни Хьюстон.

Во время исполнения молодой певице не хватило дыхания. В ходе обсуждения ее номера об этом высказал свое мнение и Агутин, и его коллега Дима Билан. Однако Градского возмутила критика исполнителей. Он предложил им самим спеть песню Хьюстон, пишет ФАН.

Хотя Агутин не стал продолжать спор, тем самым показав, что признает правоту Градского, они не общались после этого в течение 5 дней. При этом первый шаг после конфликта сделал сам Градский, подойдя к Агутину.

«Старик, ну ты же понимаешь!» — сказал он. В ответ Агутин начал оправдываться, отметив, что знаменитый хит Уитни Хьюстон не смог бы перепеть никто, даже Эрик Клэптон и Пол Маккартни.