Ольга Любимова поздравила россиянок с Международным женским днем

Телеграмма министра культуры России опубликована на официальном сайте ведомства.

В своем обращении Любимова от всей души поздравляет женщин России с весенним праздником. По ее словам, женщины во все времена вдохновляли поэтов и художников, кинорежиссеров и писателей, музыкантов и артистов. «Образ Музы, покровительницы мира искусств, служил ярким примером женского очарования, чувственности и красоты», — напоминает министр.

Сегодня не существует ни одной сферы жизни, где не оставил бы свой яркий след особый уникальный взгляд женщины на мир, отмечает Любимова. По ее словам, способность женщины созидать, воспитывать и ценить, дарить радость вызывают у всех искреннее восхищение.

В заключение министр пожелала всем крепкого здоровья, душевного тепла, уюта в доме и весеннего настроения! «Пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью!» — подчеркнула Ольга Любимова.