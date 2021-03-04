Карельский поэт Марат Тарасов умер в 90 лет

О смерти поэта сообщили в министерстве культуры Карелии.

Тарасов был одним из известнейших карельских поэтов, он является представителем поколения писателей-шестидесятников. «Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Карелии, народный писатель Республики Карелия», — говорится в сообщении властей региона.

Марат Тарасов родился в Кондопоге, стихи начал писать в ранней юности. В 1950-х годах поэт одновременно учился на историко-филологическом факультете Петрозаводского государственного университета и в Литературном институте Москвы.

В 1951 году его поэма «Студенты» была опубликована в сборнике «На рубеже». За более чем 70-летнюю творческую деятельность были опубликованы десятки его поэтических книг и литературоведческих работ, а также переводы на русский язык карельских писателей и поэтов.