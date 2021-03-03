У берегов израильского порта Хайфа найден бронзовый шлем воина из Древней Греции

Шлем был изготовлен в VI веке до нашей эры.

Бронзовый шлем датируется эпохой войн греческих городов-государств с Персидской империей. Он сделан в классическом коринфском стиле. Подобные шлемы защищали головы греческих пехотинцев-гоплитов в течение 400 лет.

После почти 2600 лет, в течение которых шлем лежал на дне моря, его металл претерпел коррозию, однако дошел до наших дней в хорошей сохранности. Над глазной прорезью шлема сохранился затейливый узор в виде павлиньего хвоста.

Находка такого типа сделана на побережье Израиля впервые. Артефакт был найден в портовом городе на севере Израиля во время дноуглубительных работ владельцем голландского судна. В настоящее время предмет передан в Национальный морской музей Хайфы.

По мнению экспертов, богато украшенный шлем мог принадлежать воину-наемнику, сражавшемуся в армии египетского фараона Нехо Второго. По другой версии, его мог носить греческий воин, находившийся на военном корабле в Средиземном море. Воин мог утонуть при крушении корабля, либо шлем уронили в воду. В те времена корабли греческого флота участвовали в военно-морском конфликте с персами, под властью которых находилась эта территория.