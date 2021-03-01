Российско-сербский фонд передаст колокол для храма, разрушенного хорватскими нацистами

Об этом председатель организации Наталья Шатилина рассказала в интервью РИА Новости.

В настоящее время фонд ведет переговоры с Сербской православной церковью о выборе места предстоящего строительства. Также решается вопрос о передаче колокола для сербского православного храма Благовещения в селе Вуковско муниципалитета Купрес Боснии и Герцеговины.

Храм был разрушен хорватскими нацистами-усташами в годы Второй мировой войны, сейчас там находится некрополь, в котором покоятся останки более 200 убитых усташами местных жителей. Храм восстанавливается и украшается.

Кроме того, фонд поможет издать на русском языке монографию доктора Драгана Радишича «Сербско-российские отношения». С российской стороной рецензентом книги выступила известный специалист по Балканам, академик Елена Гуськова.

Партнерами и сооснователями фонда стали российские юристы Андрей Рябов и Артемий Семченков, им предстоит возглавить представительство фонда в Санкт-Петербурге. После оформления филиала фонда в России ожидается, что его поддержат Министерство юстиции РФ и Государственный Эрмитаж.