В «Гоголь-центре» покажут «Человека без имени» Кирилла Серебренникова

В основе спектакля — пьеса Валерия Печейкина по мотивам произведений «русского Фауста» — князя Владимира Одоевского.





Первым спектаклем «Гоголь-центра» в 2021 году станет «Человек без имени»: эту постановку создали совместно Петр Айду, Александр Барменков, Никита Кукушкин и Кирилл Серебренников.В основе спектакля — пьеса Валерия Печейкина по мотивам произведений князя Владимира Одоевского.





Премьера спектакля запланирована на пятницу, 26 февраля, также показы пройдут 27 и 28 февраля — об этом сообщили в пресс-службе театра. Представитель пресс-службы также напомнила, что с 26 февраля Алексей Агранович официально вступает в должность художественного руководителя «Гоголь-центра».





Спектакль «Человек без имени» расскажет зрителям о путешествии души человека, который оказался на пороге смерти. Автор произведения — князь Одоевский был современником Пушкина, прославился как талантливый прозаик, философ, общественный деятель и мистик». Сегодня же Одоевский, которого называли «русским Фаустом», незаслуженно забыт, отметили в театре.