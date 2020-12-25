Пилотную версию Всероссийского книжного рейтинга от РКС возглавила книга Джен Синсеро

Презентация состоялась в пятницу на площадке ТАСС.

Согласно представленным данным, топ-50 возглавляет книга мотивационного психолога Джен Синсеро «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». Ее продажи в трех каналах составили более 70 млн руб.

Второе место заняла книга Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым», собравшая в этом году почти 60 млн рублей. Третье место заняла книга израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества».

В основу первого Всероссийского книжного рейтинга легли данные продаж в рублях, полученные за период с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года. Их предоставили основные игроки в каждом сегменте, в том числе в офлайн-рознице — «Читай-город – Буквоед» и Ozon, цифровые книги — Литрес, рассказала исполнительный директор РКС Елена Старостина.