Ярмольник признался в «воровстве» у Чаплина и Николсона

Интервью с актером было опубликовано на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Артист объяснил, что его коллег иногда называют проститутками, так как им приходится подлаживаться под требования клиента, не брезгуя ничем. Сегодняшний артист, по мнению Ярмольника, обязан уметь подстраиваться под любую «пищу», которую ему дают.

«Потому что если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — подчеркнул актер.

Также Ярмольник отметил, что актерство тесно связано со своеобразным «воровством». По его словам, эта профессия вся стоит на воровстве, которое начинает работать только в случае, если актер умеет присвоить «украденное».

Сам артист признался, что «подворовывал» у таких актеров, как Чарли Чаплин, Джек Николсон и Дастин Хоффман, а также у советских артистов Юрия Яковлева, Михаила Ульянова и Николая Гриценко.