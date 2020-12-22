Бекмамбетов выпустит новогодний интерактивный фильм «Игрок» в формате скринлайф

Картина выйдет на специальной интерактивной платформе 29 декабря, сообщил один из продюсеров и авторов проекта Тимур Бекмамбетов.

По его словам, зрители смогут посмотреть картину бесплатно, сыграв вместе с главными героями во время новогодних праздников. «Игрок» — не просто продолжение народного новогоднего кино, начавшегося с альманаха «Елки» десять лет назад. Фильм снят в формате screenlife и сделан по-настоящему интерактивным, отметил режиссер.

«Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону», — цитирует Бекмамбетова ТАСС.

Роли в фильме исполнили Гоша Куценко, ставший одним из соавторов идеи и продюсером проекта, а также Александр Робак, Мария Шукшина, Глеб Калюжный и ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга.

Фильм будет доступен для пользователей бесплатно в течение всех новогодних праздников.