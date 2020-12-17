Лувр продал с аукциона право присутствия на ежегодном осмотре «Моны Лизы» за €80 тыс.

17.12.2020
После двух недель торгов, которые шли с 1 по 15 декабря, интернет-аукцион «Ставка на Лувр» собрал 2,365 млн евро, говорится в сообщении. Выставленные на продажу произведения искусства и эксклюзивные впечатления дворца привлекли участников из 24 стран.
Более половины всей выручки принесла работа французского художника-абстракциониста Пьера Сулажа «Картина» (1962). Она ушла с молотка за €1,4 млн.
Вторым лотом по цене продажи стали часы марки Vacheron Constantin Les Cabinotiers, за которые заплатили €280 тыс. Достаточно высоко была оценена картина Жана-Мишеля Отониэля «Роза Лувра», ушедшая с молотка за €90 тыс.
В числе «уникальных впечатлений», предлагавшихся администрацией Лувра, самым дорогим лотом стало право присутствия при ежегодном осмотре полотна «Джоконда», во время которого ее извлекают из выставочной витрины. Покупатель заявил о готовности заплатить за эту возможность €80 тыс.