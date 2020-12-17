Умерший Гафт не оставил своим наследникам никакой недвижимости

17.12.2020
Квартира была подарена артистом жене не в период его болезни, вопреки сообщениям некоторых источников. Как установили журналисты агентства, договор дарения был заключен десять лет назад.
За свою жизнь у актера было четыре квартиры, кроме бесплатного жилья по законодательству СССР. Небольшая квартира на Хорошевском шоссе, в начале 1990-х принадлежавшая Валентину Гафту, по договору дарения стала собственностью Николая Цискаридзе, дружившего с единственной дочерью актера.
Две квартиры в Последнем переулке и на Удальцова более 20 лет назад были проданы. Женившись на Остроумовой, Гафт решил приобрести просторную квартиру в центре Москвы.
В 2010 году он оформил договор дарения на квартиру в пользу Ольги Остроумовой, благодаря ему актриса стала единственной владелицей всей семейной недвижимости. Сейчас кадастровая стоимость квартиры составляет более 45 млн рублей, однако реальные цены за квартиры на Арбате площадью более 100 квадратных метров начинаются от 100 миллионов рублей, утверждают журналисты.
Советский и российский актер Валентин Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия инсульта.