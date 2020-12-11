Разозленный молодежными песнями Боярский не сдержался и грубо пригрозил детям Галкина

Звезда «Трех мушкетеров» и певица Дора стали гостями очередного выпуска шоу «Музыкалити» на YouTube.

В рамках программы Максим Галкин дает возможность оценить популярные молодежные треки представителям разных поколений. Однако для Боярского участие в программе оказалось серьезным психологическим вызовом — прослушивание популярных у молодежи композиций вызвало у «мушкетера» явные нравственные мучения.

В какой-то момент Боярский не сдержался и высказал Галкину все, что думает о музыке новых поколений.

«Напрасно, наверное, вы меня сюда позвали. Я ни хрена не понимаю в этом. Кроме пацанов, которые сидят там и говорят за просмотром: «Козел! Уберите его с экрана, что он тут? Кто его позвал? Какой идиот? Вали отсюда, ты, шляпа усатая!» Ну действительно, я с другой планеты», — заявил Боярский.

Хотя телеведущий попытался сгладить гнев своего гостя, отметив, что тоже не разделяет любви молодежи к подобной музыке, киноактер довольно грубо прошелся и по детям самого ведущего.

«Что будет через десять лет? Ты тогда за своих детей опасайся! Что им в рот всунут вместо соски, я даже догадываться боюсь», — заявил Боярский Галкину.