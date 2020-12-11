Московский губернский театр представит «Дядю Ваню» в коронавирусных реалиях

Премьера спектакля состоится 11 и 12 декабря, сообщает пресс-служба учреждения.

Режиссером и исполнителем главной роли в постановке стал худрук театра Сергей Безруков. Во время представления будет соблюдена социальная дистанция с помощью ящиков с рассадой.

По словам Безрукова, подобно многим, он провел самоизоляцию посреди ящиков с рассадой, сажая помидоры и огурцы, благодаря чему немного пожил деревенской жизнью. «И в моей постановке все это будет: много рассады (в буквальном смысле) и деревенской жизни», — отметил режиссер.

Спектакль обыграет новую театральную реальность, добавив постановке колорита и актуальности, цитирует пресс-служба слова Безрукова. При этом маски и перчатки будут не только на зрителях, но и на актерах, для чего в чеховском тексте есть основания, отметил худрук.

Постановка приурочена к 160-летию со дня рождения Антона Чехова. Замысел сыграть ее возник у Безрукова в самый разгар пандемии, отмечается в сообщении.