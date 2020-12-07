В Петербурге будет отреставрирован фасад гостиницы «Астория», построенной в 1912 году

Работы завершат 31 мая 2021 года, сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

Гостиница «Астория» расположена в центре Петербурга, является объектом культурного наследия федерального значения. Ее фасад планируется восстановить к июню 2021 года, говорится в сообщении.

Ордер ГАТИ разрешает начать работы с 7 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Гостиница «Астория» была построена в 1912 году. В ней останавливались такие известные политики, культурные и общественные деятели, как Сергей Дягилев, Федор Шаляпин, Лучано Паваротти, Михаил Булгаков, Мадонна, Пьер Карден, президент России Владимир Путин и другие.