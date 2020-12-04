Ледовый дворец заплатит полумиллионный штраф за концерт Басты

Во время концерта нарушались санитарные нормы, заявили в объединенной пресс-службе судов города.

Администрация Ледового должна выплатить штраф в размере 480 тыс рублей за концерт рэп-артиста Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста. Мероприятие прошло в конце ноября и собрало полный зал, несмотря на действующие в городе коронавирусные ограничения.





В пресс-службе городских судов пояснили, что ОАО "Дворец спорта" признано виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Ответчик признал вину лишь частично, согласившись с тем, что в определённые моменты зрители вставали со своих мест.





При этом, утверждают организаторы, все оставались в масках. Ранее Роспотребнадзор попросил суд закрыть Ледовый дворец до 15 января в качестве наказания, но администрация дворца заявила, что в ходе концерта соблюдались все необходимые нормы.





В результате разбирательств суд пришёл к решению не закрывать Ледовый дворец, а ограничиться штрафом в 480 000 рублей.



