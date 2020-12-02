Музей Москвы разработал «Словарь эпохи пандемии»

Словарь включает 38 слов-определений, с помощью которых философы, культурологи, писатели и поэты попытались концептуализировать изменившийся мир, сообщила пресс-служба музея.

В декабре Музей Москвы к своему дню рождения проведет международную конференцию «Музей в городе — город в музее». Дополнением к ней станет презентация «Словаря эпохи пандемии», сообщили в учреждении.

Международная конференция пройдет в формате онлайн с 10 по 12 декабря. В ее рамках историки, кураторы, антропологи, архитекторы, художники, урбанисты, социологи, искусствоведы и культурологи обсудят вопросы исторического и современного развития города.

16 декабря пройдет презентация «Словаря эпохи пандемии», который будет издан в форме очередного выпуска философско-теоретического журнала «Синий диван». Все события конференции состоятся в онлайн-формате на YouTube-канале Музея Москвы и в Zoom, где нужно будет зарегистрироваться для получения ссылки.