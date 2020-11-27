БДТ презентовал экспериментальный проект «Четыре»

Проект реализуют четыре молодых режиссера, передает ТАСС.

БДТ имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге объявил о запуске экспериментального проекта «Четыре». В рамках проекта молодые режиссеры Денис Хуснияров, Кирилл Вытоптов, Александр Молочников и Евгения Сафонова представят художественные программы.



По словам художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, проект задумывался как некая игра в художественных руководителей.



«То есть я предложил ребятам создать некие концепты, художественные программы, стратегии художественного развития Каменноостровского театра», — рассказал худрук.



Могучий добавил, что ему было важно понять, как мыслит новое поколение.



Программа каждого из режиссеров при ее формировании и реализации сможет меняться и трансформироваться.



Проект планировалось реализовать еще год назад, но из-за пандемии его реализация была отложена.



Первой премьерой в рамках проекта станет пролог театрального сериала Дениса Хусниярова «В поисках утраченного времени» по роману Марселя Пруста.



27 декабря состоится премьера «Водевиль Дилетант» в постановке Кирилла Вытоптова. Александр Молочников представит проект на основе романа Капоте «Хладнокровное убийство», а точкой отсчета для программы Евгении Сафоновой стал роман «Бесчестье» Джона Кутзее.