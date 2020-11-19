Цымбалюк-Романовская и Радзинский заявили, что Джигарханяна не подпускали к телефону

Видеозапись своего разговора с писателем экс-жена актера опубликовала в своем Instargram.

Ранее бывшая супруга Армена Джигарханяна много раз обвиняла его окружение в том, что артисту не давали разговаривать с ней даже по телефону. Теперь она привела в качестве доказательства видеозапись с телеведущим и писателем Эдвардом Радзинским.

В разговоре писатель рассказал, что в последние годы часто встречался с Джигарханяном, пока с ним не произошла трагедия, о которой он не хочет говорить. С тех пор он много раз пытался до него дозвониться, однако актера не звали к телефону, заявил писатель.

После смерти Джигарханяна Цымбалюк-Романовская заявила, что его окружение не давало ей встречаться с бывшим мужем. Если бы актер смог с ней встретиться, он бы вернулся к ней, считает она.