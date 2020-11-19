В Азове нашли византийскую чашу с птицей XIV века

Археологи сделали открытие при раскопках на Петровском бульваре, сообщает Donday .

Эксперты рассказали о византийской чаше XIV века с необычным изображением. В основном вся византийская поливная керамика, которую привозили в золотоордынский Азак, была дешевой серийной продукцией для массового покупателя, рассказывает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Декор у такой посуды был простой и непривлекательный. До наших дней дошли экземпляры, на которых остались даже отпечатки грязных пальцев гончаров.

Однако среди них ученым попалась ценная находка — чаша, напоминающая парадные византийские блюда 12-13-го веков.

«На сосуде изображена птица в геральдической позе. Такие композиции очень любят создатели гербов. Мы видим крупную хищную птицу, которая повернута к нам грудью. Она стоит с распахнутыми крыльями», — рассказал Масловский.

К сожалению, чаша дошла до наших дней в разбитом виде, из-за отсутствия фрагментов ее рисунок воссоздать невозможно, добавил ученый.