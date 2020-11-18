Упав с велосипеда, польский грибник зацепил рукой клад серебряных монет XVII века

Возраст монет насчитывает более 350 лет, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Счастливую находку сделал Богуслав Руминский из села Струги в Куявско-Поморском. Поехав на велосипеде за грибами, он не справился с управлением на ухабистой дороге и перевернулся.

Однако падение не принесло мужчине вреда. Попытавшись подняться, он зацепил рукой с земли несколько плоских кругляшков. Присмотревшись к ним, он понял, что перед ним старинные серебряные монеты, и более внимательно исследовал место находки.

Всего Руминский насчитал на месте находки 66 монет, после чего сообщил о своем открытии в областное управление охраны памятников.

На следующий день эксперты ведомства приехали на место с металлоискателями, с помощью которых обнаружили ещё семь монет. Следом за ними место обследовали местные археологи и нашли еще 13 монет. В общей сложности в кладе оказалось 86 монет.

Как выяснили эксперты, монеты были отчеканены во второй половине XVII века во время правления Яна Казимежа. Самая старая и самая поздняя монеты датированы соответственно 1657 и 1667 годами, пояснили в организации.

После консервации монеты поступят в фонды музея Яна Каспровича в Иновроцлаве, а удачливый грибник получит вознаграждение.