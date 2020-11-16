Режиссер Игудин назвал фильм Учителя «Цой» халтурной и скучной фальшивкой

Бывший креативный продюсер студии «Ленфильм» высказал свое мнение о фильме в своем аккаунте соцсети.

По словам режиссера, даже недавнее скандальное видео футболиста Дзюбы намного интереснее, чем фильм Алексея Учителя. «Это откровенно скучный, абсолютно не понятно о чем снятый, по-настоящему фальшивый и абсолютно не умный фильм», — заявил Александр Игудин.

Режиссер считает, что Алексей Учитель просто пытается «заработать на Цое», пользуясь своим знакомством с покойным певцом. Однако его фильм — это халтура, несмотря на то, что автор и режиссер пытается назвать его «притчей», «фантазией» и «аллюзией».

Игудин также подверг критике актеров, сыгравших которые в фильме. По его мнению, они изображают «одноклеточных», не пытаясь погрузиться в свои роли.

Александр Игудин — один из наиболее известных российских клипмейкеров, создававший музыкальные видеоклипы для Филиппа Киркорова, Александра Розенбаума, Дениса Клявера и других исполнителей.