«Пираты Карибского моря» возглавили топ-3 самых любимых фильмов в России.

О лидерах поисковых запросов на тему кино рассказали эксперты «Яндекса».

Изучив поисковые запросы пользователей, специалисты сервиса выяснили, какие фильмы больше всего интересуют российских зрителей.

На первом месте списка оказался фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Следом за ним идут «Гарри Поттер и тайная комната» и «Остров проклятых».

После них по популярности у пользователей оказались самыми востребованными «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности», «1+1» и «Мстители: Финал».

В течение последнего года пользователи больше всего интересовались фильмами про любовь, про Великую Отечественную войну, о подростках, зомби, войне, космосе, вампирах, акулах и эпидемиях. Самыми востребованными стали фильмографии с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным.

Самыми интересующими пользователей зарубежными актерами стали Том Харди, Том Круз и Леонардо Ди Каприо. Список картин, сюжет которых пользователи чаще всего искали, возглавили «Текст», «Паразиты», «Джокер» и «Однажды в Голливуде».