«Пираты Карибского моря» возглавили топ-3 самых любимых фильмов в России.

12.11.2020
Изучив поисковые запросы пользователей, специалисты сервиса выяснили, какие фильмы больше всего интересуют российских зрителей.
На первом месте списка оказался фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Следом за ним идут «Гарри Поттер и тайная комната» и «Остров проклятых».
После них по популярности у пользователей оказались самыми востребованными «После. Глава 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Большой куш», «Мстители: Война бесконечности», «1+1» и «Мстители: Финал».
В течение последнего года пользователи больше всего интересовались фильмами про любовь, про Великую Отечественную войну, о подростках, зомби, войне, космосе, вампирах, акулах и эпидемиях. Самыми востребованными стали фильмографии с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным.Самыми интересующими пользователей зарубежными актерами стали Том Харди, Том Круз и Леонардо Ди Каприо. Список картин, сюжет которых пользователи чаще всего искали, возглавили «Текст», «Паразиты», «Джокер» и «Однажды в Голливуде».