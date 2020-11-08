Стоунхенджи были попыткой жителей древней Британии защитить свою культуру от мигрантов

О результатах исследования ученых сообщает журнал Proceedings of the Prehistoric Society.

Новая работа британских археологов доказала, что около 4500 лет назад на острове происходил своеобразный «строительный бум». Результатом его стал не только знаменитый Стоунхендж, но и ряд других аналогичных объектов.

Эксперты применили новейшие научные методы, чтобы повторно изучить руины в Маунт-Плезант — огромное доисторическое сооружение, найденное неподалеку от города Дорчестера в графстве Дорсет.

Памятник представляет собой огромный курган, внутри которого в 1970 годы были обнаружены остатки сложного концентрического сооружения из камня и дерева. Маунт-Плезант по своей архитектуре напоминает знаменитый Стоунхендж, а также другие хенджи каменного века.

Найденные в остатках сооружения роговые кирки позволили археологам точно датировать этапы создания памятника. Как выяснилось, строительство Маунт-Плезанта было завершено менее чем за 125 лет.

Как говорит соавтор исследования Сьюзан Грини, в результате возникает впечатление, что создание больших и трудоемких комплексов неолита происходило в виде бума строительной активности. Их возведение требовало огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью таких простых инструментов, как роговые кирки.

Ранее ученые считали, что строительство таких объектов, как Стонухендж и подобные ему, могло идти чуть ли не в течение тысячелетий. Однако последние данные показали, что все пять хенджей на юге Великобритании, в том числе сам Стоунхендж, были созданы в одно и то же время.

Хенджи были ритуальными местами, где люди совершали религиозные церемонии и обряды, причем некоторые из паломников преодолевали ради этого огромные расстояния. Однако что именно вызвало у людей неолита бум строительства религиозных комплексов, многие из которых находятся практически рядом друг с другом?

По одной из версий, к тому времени на остров начались миграции племен из континентальной Европы. Как выяснилось, хенджи были построены всего за 150 лет до того, как переселение племен стало массовым. Ученые полагают, что строительством массивных религиозных объектов островитяне пытались либо остановить миграцию, либо укрепить свою культуру и веру, так как переселенцы несли с собой собственные традиции и верования, вместе с технологиями металлообработки и керамики.

В пользу этой версии говорит то, что центральная часть каменного комплекса на Маунт-Плезант была разрушена в то же время, когда в Британию начали прибывать мигранты. Возможно, именно они и разрушили комплекс, чтобы продемонстрировать свое превосходство над коренным населением и его культурой.