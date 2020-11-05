Под Ростовом-на-Дону в ручье нашли половецкую каменную бабу XI–XII веков

Находку сделали местные школьники, рассказали в Белокалитвинском историко-краеведческом музее.

Открытие сделали четыре пятиклассника, жители города Белая Калитва. 3 ноября они гуляли возле местного ручья, впадающего в Северский Донец.

В последнее время ручей сильно обмелел, и мальчики увидели в воде огромный камень с высеченными на нем чертами лица. Они сообщили о своей находке руководителю местного музея, который приехал с автокраном и грузовиком.

Находку зацепили тросами, вытащили и установили в местном музее, получившем новый экспонат благодаря юным археологам.

По словам экспертов, найденная статуя — это половецкая каменная баба XI–XII века нашей эры. Когда-то в Белой Калитве и окрестностях обитали кочевые племена, пояснил директор Белокалитвинского историко-краеведческого музея Валентин Хлебнов.

«Такой памятник делали после смерти знатного человека: вождя, жреца, жены вождя. Это своеобразные надгробные памятники того времени. По всем внешним признакам похоже, что этот памятник сделали после смерти женщины», — подчеркнул ученый.