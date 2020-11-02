Фотовыставка 35mm LETO в особняке Левенсона продлена до 15 ноября

Экспозицию посетили уже более 3 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

Выставка проходит в особняке Александра Левенсона в Москве с 17 октября. Как рассказала агентству Светлана Тамамшева, которая выступает организатором выставки вместе с Глебом Троценко, с владельцами особняка удалось договориться о продлении экспозиции.

«Видно, что за время карантина люди изголодались по искусству, мы наблюдаем настоящий ажиотаж вокруг проекта», — рассказала собеседница агентства.

Выставка занимает помещения четырех этажей архитектурного шедевра Федора Шехтеля, открытого для посещения лишь на время проведения экспозиции. Изнутри особняк можно увидеть лишь во время дней исторического и культурного наследия, которые проводятся в столице каждый год в апреле и мае.

Экспозиция дает возможность увидеть работы финалистов конкурса аналоговой фотографии. Жюри отобрало для выставки 100 снимков более чем из 3 тыс. поданных для участия фотографий. 500 фотографов. По словам Тамамшевой, сегодня важно поделиться культурой прошлого века, а также разрушать барьер «отцов и детей».