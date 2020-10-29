Индийский фестиваль Наваратри отпраздновали танцем в Петербурге

Концерт индийского танца состоялся в Петербургской ассоциации международного сотрудничества, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Праздник танца, посвященный традиционному фестивалю Наваратри, представили зрителям два петербургских коллектива — театр «Таранг» Ашвани Нигама и студия «Анугама» под руководством Анны Мащак.

Наваратри («Девять ночей») — одно из главных религиозных празднеств, широко отмечаемое в Индии и Непале. Оно посвящено девяти женским образам в индуизме, представляющим собой разные формы Божественной Матери Дурги.

Индийский фестиваль длится девять ночей и десять дней. Десятый день называется Виджайядашами (Дуссехра). В этот день празднуется окончательная победа добра над злом.