Индийский фестиваль Наваратри отпраздновали танцем в Петербурге

29.10.2020
Праздник танца, посвященный традиционному фестивалю Наваратри, представили зрителям два петербургских коллектива — театр «Таранг» Ашвани Нигама и студия «Анугама» под руководством Анны Мащак.
Наваратри («Девять ночей») — одно из главных религиозных празднеств, широко отмечаемое в Индии и Непале. Оно посвящено девяти женским образам в индуизме, представляющим собой разные формы Божественной Матери Дурги.
Индийский фестиваль длится девять ночей и десять дней. Десятый день называется Виджайядашами (Дуссехра). В этот день празднуется окончательная победа добра над злом.