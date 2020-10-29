Актеры Гродненского драмтеатра присоединились к забастовке против Лукашенко

11 сотрудников театра записали видеообращение, которое публикует «Комсомольская правда».

В своем заявлении они указывают, что главный режиссер театра Геннадий Мушперт и заслуженный артист Беларуси режиссер Сергей Куриленко были уволены за свою гражданскую позицию. «Мы также разделяем их гражданскую позицию: мы тоже против лжи и насилия. Мы выступаем за восстановление законности в нашей стране, за освобождение всех политических заключенных и за новые, честные, демократические выборы», — говорят актеры.

По словам артистов, они не раз пытались наладить диалог с руководством, однако оно не идет ни на какие компромиссы. В этой ситуации труппа театра не видит дальнейшего творческого процесса и присоединяется к общенациональной забастовке, говорят артисты Гродненского драмтеатра.

«Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет», — зачитала отрывок из стихотворения Ахматовой «Мужество» ведущая актриса театра Оксана Пликус.