Частным театрам России впервые дадут возможность выиграть грант в 1 млн рублей

Также частные театры впервые смогут участвовать в программе «Большие гастроли», сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Минкультуры России впервые в истории частных театров предусмотрело для них грантовую поддержку новых постановок и смотров на сумму 1 млн рублей. Кроме того, с 2021 года частные театры смогут принять участие в программе «Большие гастроли» наряду с федеральными и региональными театрами, рассказали в пресс-службе.

Участие в программе «Большие гастроли» может быть важным подспорьем в популяризации творчества частных театров, отметили в пресс-службе. Благодаря этой программе лучшие постановки частных театров могут побывать во многих городах России.

В рамках поддержки предусмотрены субсидии на реализацию творческих проектов, таких как театральные фестивали, гастроли и премьеры. На конкурсной основе будет выделена специальная квота на поддержку частных некоммерческих театров.