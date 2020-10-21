Музей Южного Урала представит выставку «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля»

Экспозиция откроется 23 октября в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске, сообщила пресс-служба музея.

На выставке будет представлено около двухсот уникальных памятников декоративно-прикладного искусства из кремлевских коллекций – великолепные произведения восточных мастеров XV–XX веков. Значительная их часть происходит из сокровищниц русских царей и императоров.

Многие драгоценные экспонаты были поднесены русским царям послами восточных государств, другие – приобретены для украшения дворцовых покоев или взяты русскими войсками в качестве трофеев во время боевых действий.

Выставочная экспозиция состоит из семи разделов, каждый из которых отражает отношения России с той или иной частью Востока. Один из разделов посвящен Османской империи, регулярные контакты с которой сложились у России уже с конца XV века. В XVI–XVII веках турецкая культура оказывала большое влияние на вкусы и предпочтения русской знати, высоко ценившей оружие и ювелирные изделия, предметы роскоши, конскую сбрую и редкие ткани, созданные на территории Османской империи.

На выставке представлены усыпанные драгоценными камнями запоны, которыми украшали светские и церковные одеяния, оружие и конскую сбрую, уникальные образцы турецких тканей XVII века, а также парадное оружие и конское убранство, использовавшееся в XVII–XVIII веках для парадных выездов государей.

Важную роль в экспозиции играют памятники, созданные мастерами Ирана, торговые и дипломатические связи с которым были очень важны для России. Из Ирана в Россию вывозили высоко ценившиеся узорчатые шелковые ткани, булатные клинки и драгоценные камни. В разделе, посвященном Ирану, посетители увидят драгоценное конское убранство, украшенные эмалями и драгоценными камнями кинжалы XVII–XVIII веков.

Связи России и народов Кавказа в XVI–XVIII веках будут представлены образцами кавказского холодного и огнестрельного оружия, украшенными традиционными кавказскими орнаментами в излюбленных местными мастерами-серебряниками техниках чеканки с чернью, инкрустации и насечки золотом.

Другие разделы расскажут о контактах России с народами Средней и Юго-Восточной Азии, с Китаем и Индией. Среди уникальных памятников – редкие произведения китайского камнерезного искусства, оружие из коллекций российских императоров, а также холодное оружие, поднесенное в дар руководству СССР в середине XX века.

Гости выставки увидят тончайшие серебряные филиграни мастеров Гоа, яркие и сложные эмали ювелиров Лакхнау, кинжалы с нефритовыми рукоятями, инкрустированными драгоценными камнями и золотом, щит из кожи носорога и традиционную индийскую саблю – тулвар.

Выставка, многие экспонаты которой впервые покинули стены Кремля, открыта до 7 февраля 2021 года и будет интересна как профессионалам, так и широкой публике.