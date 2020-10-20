В Сербии восстановлено шесть памятников советским воинам

Автор фото: Варвара Крамарь

Два из них были открыты в центральной части страны, передает сербское агентство «Танюг».

Венки к реконструированным памятникам красноармейцам, погибшим при освобождении Югославии в 1944 году, возложили в двух селах в 120 км от Белграда. Информация о необходимости восстановления мемориалов была получена благодаря энтузиазму молодого сербского краеведа Владимира Коянича из Лапово. Несмотря на тяжелое заболевание, он обошел около 200 сел, исследуя памятники в этой части страны. Благодаря собранным Кояничем сведениям российская компания «Газстройпром» смогла запустить программу по восстановлению памятников воинам Красной Армии, погибшим при освобождении Сербии.

Один из отреставрированных компанией монументов находится в селе Брзан, во дворе храма Св. Илии. Вокруг памятника были поставлены скамейки, замощены дорожки, установлена детская площадка. Обелиск в Жировнице находится через дорогу от начальной школы «Святой Савва». Помимо работ по реконструкции памятника и прилегающей территории, компания подарила ученикам этой школы большой телевизор, записи лучших российских мультфильмов, книги и спортивный инвентарь.

Представители «Газстройпрома» побывали у Владимира Коянича и передали ему экземпляр его книги «История братской любви» о взаимоотношении русских и сербов в годы Второй мировой войны. Ему также был вручен авторский гонорар и подарок – ноутбук, который поможет ему в учебе и в работе над следующими книгами.

В торжественной церемонии открытия памятников участвовали местные власти и представители российской стороны. «Сербский народ любит Россию. Есть неразрывная нить между нашими братскими народами. Сербия и Россия всегда были на одной стороне и всегда стремились к справедливости и правде, защищали друг друга», – заявил Коянич в ходе своего выступления.

20 октября Сербия отмечает 76-летие освобождения Белграда и всей страны от немецко-фашистских захватчиков — в этот день в 1944 году завершилась Белградская операция советских войск. В боях за столицу принимали участие бойцы 3-го Украинского фронта под командованием маршала Федора Толбухина при содействии других частей, а также Народно-освободительной армии Югославии. Согласно послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более 7000 бойцов Красной Армии.