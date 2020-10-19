В пустыне Наска нашли 37-метровое изображение кошки возрастом более 2000 лет

19.10.2020
Изображение сделано в рельефе холма, расположенного в пустыне. К нашему времени оно почти стерлось в ходе естественной эрозии почвы.
По словам археологов, обнаружить геоглиф удалось с помощью фотосъемки с дронов на малых высотах. Длина изображения составляет 37 метров.
Ученые датировали геоглиф возрастом примерно 100-200 гг. до н.э., что делает его более древним, чем другие известные фигуры Наски – обезьяна и птица. По словам экспертов, рисунок создали носители культуры Паракас, существовавшей за несколько столетий до Наска.