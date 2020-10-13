Петербургский симфонический оркестр возглавил Игорь Томашевский

Новым художественным руководителем оркестра стал воспитанник городской консерватории, пишет «Петербургский дневник».

Томашевский окончил музыкальную школу Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, затем саму консерваторию, в 2012 году завершив обучение по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» в классе Эдуарда Серова.

Новый художественный руководитель чтит традиции коллектива, плодотворно работая со своим оркестром. Томашевский уже представлял Санкт-Петербург на зарубежных гастролях в рамках культурного диалога России и Южной Кореи.

В течение своей карьеры Игорь Томашевский работал с оркестрами стран Европы, в том числе с Парижским оркестром национальной оперы. Кроме того, дирижер сотрудничал с различными оперными балетными коллективами.