Константин Хабенский поставит спектакль «Интуиция» в Алтайском театре драмы им. Шукшина

09.10.2020
По ее словам, актер создал пьесу совместно с автором литературно-театрального проекта «Беспринцыпных чтений» Александром Цыпкиным. 2021 год станет юбилейным, сотым годом существования Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина, отметила директор.
В театре давно мечтали о том, чтобы к ним приехали именитые и знаменитые режиссеры и поставили свой спектакль. Такая возможность появилась благодаря поддержке администрации края, подчеркнула Березина.
Спектакль станет настоящим подарком театру и Алтайскому краю, отметила она. В ноябре творческая группа приедет на кастинг в Барнаул для отбора актеров и начнет работу, в конце марта 2021 года стартуют репетиции.