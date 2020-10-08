В Москве прошел конкурс на самые креативные надгробия

Обладатель первого места получит контракт на сумму 66 666 рублей, сообщает CollectiveArts.

Организаторы конкурса задались вопросом, как будут выглядеть кладбищенские надгробия в будущем, и предположили, что они могут быть арт-объектами.

В рамках конкурса дизайнерам было предложен придумать креативные варианты надмогильных памятников. Как говорится на сайте CollectiveArts, «задача конкурса – создать захватывающие художественные иллюстрации надгробия, которое позволит превратить традиционный памятник в достопримечательность или концептуальный арт-объект».

Проект инициирован компанией, предоставляющей ритуальные услуги. По условиям конкурса, работы победителей конкурса будут запущены в серийное производство, при этом авторы арт-надгробий будут получать комиссию с каждого клиентского заказа.

Работы победителей будут представлены на выставке «АрхМосква», которая пройдет в Гостином Дворе 8-11 октября.