Фестиваль «Меридианы Тихого» побил рекорд по количеству заявок

Участвовать в смотре захотели кинематографисты из 112 стран, сообщил программный директор фестиваля Юрий Гончаров.

Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» будет идти с 10 по 16 октября во Владивостоке. По количеству поданных заявок он стал рекордным за всю свою 18-летнюю историю, сообщил в среду Гончаров во время пресс-конференции.

Всего поступило 1 878 фильмов, пояснил он. В числе новых стран-участниц оказалась Гренландия, три фильма поступили из Конго и Мавритании. Однако зрители фестиваля не увидят эти фильмы, так как они не прошли отбор, пояснил Гончаров.

В полном составе будет работать жюри организации по продвижению азиатского кинематографа NETPAC, а также жюри Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Как сообщил гендиректор кинофестиваля Ефим Звеняцкий, президентом МКФ «Меридианы Тихого» в этом году будет кинорежиссер Андрон Кончаловский.