«Башкирский Джастин Бибер» стал советником главы Башкортостана

06.10.2020
Как уточнил на оперативном совещании Радий Хабиров, певец Радик Юльякшин будет работать бесплатно.
Глава Республики Башкортостан назначил 31-летнего артиста советником главы Башкирии по вопросам развития культуры и молодежной политики. Свои обязанности молодой певец будет выполнять на общественных началах.
Радик Юльякшин, выступающий также под псевдонимом Элвин Грей, пользуется большой популярностью в Башкирии. Он исполняет песни как на башкирском, так и на русском и английском языках.
Юльякшин несколько лет подряд побеждал в номинации «Певец года» в Башкортостане, а в 2016 году его признали победителем конкурса «Человек года культуры Татарстана. С 2011 года артист живёт в Москве.
Глава республики Башкортостан внимательно следит за творчеством и судьбой молодого таланта. Радий Хабиров присутствовал на концерте, посвящённом 30-летию певца. По мнению Хабирова, «этот парень делает для республики столько, сколько не делают многие, наделенные властью и деньгами».