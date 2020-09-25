Фильм о катаклизме, после которого выжила только Россия, возглавил прокат во Франции

Российский фантастический триллер «Аванпост» лидирует в онлайн-прокате Франции, сообщили ТАСС в кинокомпании 1-2-3 Production.

Фильм с Петром Федоровым и Алексеем Чадовым в главных ролях демонстрирует рекордные результаты VOD-проката во Франции, став самым популярным в местном сегменте онлайн-магазина Google Play. Картина также заняла третье место в рейтингах iTunes и крупнейшей французской онлайн-видеоплатформы Orange, рассказали в пресс-службе.

Фильм режиссера Егора Баранова и сценариста Ильи Куликова рассказывает о будущем, в котором в результате неизвестного катаклизма жизнь сохранилась только в западной части России, а также в ряде стран СНГ. Выжившие герои, журналисты и военные, пытаются разобраться в причинах произошедшего и вести масштабную битву за судьбу человечества.

Осенью ленту представят на французском телеканале Canal+. Права на кинокартину были проданы более чем в 90 стран мира, в том числе США, Китай, Австралию, Великобританию и Германию.