Индийский певец Баласубраманьям умер от коронавируса в 74 года

Певец был доставлен в клинику в начале августа, сообщает телеканал NDTV.

По данным канала, индийский певец, поэт, композитор и актер Шрипати Пандитарадхиюла Баласубраманьям скончался в пятницу в больнице в городе Ченнаи от осложнений, полученных в результате заболевания коронавирусной инфекцией.

Поклонники называли Баласубраманьяма просто Балу. Через месяц после госпитализации в конце лета певец излечился от коронавируса, однако вызванные инфекцией осложнения вынуждали его оставаться в клинике. Артист был подключен к системе искусственной вентиляции легких, в какой-то момент его состояние начало ухудшаться. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Баласубраманьям является одним из самых известных певцов в Индии. Особую популярность он получил как закадровый исполнитель – его голосом пели герои многочисленных кинолент Болливуда. Балу исполнял песни на 16 индийских языках, в основном на таких, как телугу, каннада, тамили, малаялам и хинди.