В Радищевском музее Саратова откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова «Рыцарь мечты»

Экспозиция заработает 19 сентября, сообщила пресс-служба Русского музея.

Персональная экспозиция, приуроченная к 150-летию художника, впервые с начала 1970-х годов с максимальной полнотой представит творчество мастера живописного символизма. Русский музей примет участие в выставочном проекте и предоставит 20 работ из своей коллекции, в том числе «Деревце», «За вышиванием» и «Маки в саду», обычно представленные на постоянной экспозиции в Михайловском дворце.

Местом проведения выставки станет Саратов, где создавались многие знаменитые работы мастера. В состав экспозиции вошло более 100 произведений живописи и графики, позволяющих проследить этапы художественного развития Борисова-Мусатова - от ранних произведений до вершин его творчества. Большинство представленных картин посетители увидят впервые.

Произведения, привезённые из Русского музея, являются признанными шедеврами мастера – «Обнаженный мальчик в саду», «Две сидящие женщины», «Портрет Е. Э. Борисовой-Мусатовой» и другие. К раннему периоду, когда художник отдавал предпочтение пленэрным этюдам и пейзажам, относятся картины «Деревце» и «Маки в саду», в которых уже отчётливо заметны элементы импрессионизма.

Впоследствии Борисов-Мусатов стал чаще обращаться к изображению людей, и одной из главных тем его творчества стали барышни в легких платьях на фоне старинных поместий. К таким работам можно отнести знаменитую картину «За вышиванием», «Портрет Надежды Юрьевны Станюкович», «Встреча у колонны».

Выставка продлится до 22 ноября 2020 г.