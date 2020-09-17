В Хакасии нашли могилу древней амазонки с боевым топором и мечом-акинаком

Уникальные находки сделали новосибирские археологи на территории музея-заповедника Казановка, передает телеканал РТС.

За уходящий сезон археологи раскопали четыре из одиннадцати сохранившихся в этих местах захоронения. Охранные раскопки были проведены в связи с предстоящей прокладкой железнодорожных путей.

Образцы древнего оружия были обнаружены при раскопке могильников тагарской культуры. Что характерно, найденные захоронения принадлежали древним воительницам, отметили ученые.

«У нас достаточно представительный комплекс вооружения, причем удалось зафиксировать состав оружия ближнего боя в женских захоронениях, что, может быть, не совсем привычно. Вместе с женщиной лежали боевой топор и акинак, то есть она каким-то образом была, в общем, причастна к этому воинскому сословию», – подчеркнул завсектором археологии Новосибирского государственного университета Олег Митько.

В одном из могильников было захоронено сразу четыре человека, в том числе двое мужчин, одна женщина и ребенок. Рядом с их телами были обнаружены боевые топоры и бронзовые кинжалы. Все находки будут отправлены в Новосибирск на реставрацию, после чего вернутся в Хакасию и пополнят коллекцию республиканского краеведческого музея имени Кызласова.