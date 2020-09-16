Петербургский ТЮЗ и Хабаровский краевой театр драмы обменяются гастролями

Показы пройдут в рамках проекта «Большие гастроли» при Минкультуры России, сообщили организаторы.

Спектакль Дмитрия Астрахана «Леди на день» хабаровского театра состоится в ТЮЗе при полном зрительном зале, потому что в Петербурге перед этим отменили шахматную рассадку в залах до 4000 зрителей. Гастроли хабаровского театра в первую очередь открываются для медицинских работников, которых пригласили на первый спектакль.

С 16 по 20 сентября ТЮЗ покажет в Хабаровском краевом театре драмы и Приморском академическом краевом драмтеатре имени Максима Горького во Владивостоке спектакли «Бедная Лиза», «Человек в футляре», «Плыл кораблик белопарусный», «Сказка о потерянном времени», «Зимняя сказка» и «Страдания юного Вертера».

В то же время с 17 по 20 сентября Хабаровский краевой театр драмы представит на сценах ТЮЗа имени Брянцева спектакли для взрослых и детей. 18 сентября будет показано «Собачье сердце» в постановке Николая Русского, 19 сентября состоится показ сказки «По щучьему велению», 20 сентября – «Василиса Прекрасная».